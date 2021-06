Freebox avec TV by Canal : Eurosport va lancer 7 nouvelles chaînes éphémères pour les JO de Tokyo

La directrice des sports d’Eurosport France annonce l’arrivée de 7 canaux en renfort de ses chaînes à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo.

A moins d’un mois avant la cérémonie ouverture des JO fixée au 21 juillet, Eurosport est dans les starting-blocks et dévoile son dispositif pour diffuser 33 sports, 339 épreuves pour un total de quatre mille heures de compétition. «Nous allons notamment créer sept chaînes thématiques éphémères », a révélé ce weekend dans les lignes du JDD, Géraldine Pons, directrice des sports du groupe en France, propriété de Discovery depuis 2015.

Dans le détail, ces nouvelles chaînes numérotées d’Eurosport 3 à Eurosport 9 arriveront en apport des deux existantes. Au programme, des sports collectifs, le football, le rugby, le basket, du golf, des sports de raquette mais aussi de combat. De leur côté, Eurosport 1 et 2 se focaliseront respectivement sur les grands événements et les performances françaises. Le groupe lancera également Eurosport 4K avec plus de 200 heures de direct au programme. Pas moins d’une quarantaine de consultants seront de la partie pour animer de leur expertise la compétition.

Distribué par Canal+ depuis 2015, Eurosport est disponible dans les offres Canal. Ces nouvelles chaînes éphémères devraient donc y figurer dans les prochaines semaines et ainsi être entre autres accessibles aux abonnés Freebox avec TV by Canal. Pour rappel, la chaîne sportive a obtenu les droits de diffusion payants exclusifs des JO 2020 de Tokyo après avoir passé un accord en 2019 avec Canal+ et France Télévisions, qui diffusera lui la compétition en clair. Eurosport détient également les droits TV des JO d’hiver de Pékin 2022 et Paris 2024.