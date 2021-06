Le saviez-vous ? Free aide les abonnés multi-TV à s’y retrouver dans leurs players Freebox

Vous ne le saviez peut-être pas. Il est possible de renommer ses différents players Freebox pour mieux s’y retrouver. On a même droit à des suggestions.

Pour les utilisateurs ayant souscrit à l’option multi-TV et ayant plusieurs players Freebox, il peut être compliqué de s’y retrouver et d’identifier le bon appareil lorsque vient le moment d’utiliser une télécommande virtuelle ou bien de caster du contenu depuis le smartphone. “Freebox Player” n’aide pas forcément quand vous avez deux players ou plus. Fort heureusement, il est possible d’opter pour un nom personnalisé.

Avec les Freebox mini 4K et Freebox Pop

Dans le cas des players Freebox mini 4K et Freebox Pop, cela passe par la section “À propos” d’Android TV.

Sur le player Freebox Pop, cliquez ainsi sur la roue dentée en haut de l’accueil Android (accessible avec la touche Home de la télécommande), puis allez dans “Préférences relatives à l’appareil/À propos/Nom de l’appareil“. Il ne reste qu’à cliquer sur “Modifier“.

Vous pourrez alors choisir entre des recommandations (Freebox Player Pop, Android TV, Salon, Pièce à vivre ou Chambre) ou bien saisir un nom personnalisé à l’aide du clavier virtuel.

Sur le player Freebox mini 4K, le cheminement est similaire, avec là encore le choix entre des recommandations (Salon, Salle de cinéma privée, Salle de séjour, Salle à manger, Bureau, Chambre ou Cuisine) et un nom personnalisé.

Avec le player Free Devialet

Dans le cas d’un player Free Devialet, il faut se rendre dans le bandeau “Réglages” de l’écran d’accueil.

Allez ensuite dans “Système/Réglage réseau/Nom réseau du player“. Il ne reste plus qu’à saisir le nom personnalisé.

Avec le player Freebox Révolution

Dans le cas d’un player Freebox Révolution enfin, ça se passe dans “Réglages/Système”.

Allez ensuite dans “Réglages réseau/Nom réseau du player”. Après avoir appuyé sur “Ok”, il ne reste qu’à entrer le nom de votre choix.