Le saviez-vous ? Free Mobile guide de A à Z ses abonnés perdus dans le paramétrage de leur smartphone

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Free Mobile propose des petits guides de configuration en ligne pour les différents modèles de smartphones.

Retrait ou insertion de la carte SIM, problème de réception des MMS, perte de signal réseau, modification du code PIN, obtention du code IMEI, utilisation de la messagerie vocale visuelle ou accès au réseau Wi-Fi, autant de sujets abordés dans les guides de configuration mis à disposition par Free Mobile.

Pour les trouver, il faut aller sur la page d’assistance destinée aux abonnés Free Mobile et disponible à l’adresse https://mobile.free.fr/assistance. Dans l’encart “Mon téléphone”, il suffit de cliquer sur “Voir tous les téléphones”.

Vient ensuite le moment de renseigner la marque du smartphone. On y retrouve évidemment Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, Nokia, Motorola et Wiko, mais également ZTE, Alcatel, Archos, LG ou encore HTC.

Après avoir choisi la marque, on arrive à la liste des modèles. Dans notre cas, celui d’Apple, on y retrouve les derniers iPhone 12 et l’iPhone SE 2020, mais également les générations précédentes de l’iPhone 4S à l’iPhone 11 en passant par l’iPhone 6S.

En cliquant sur le guide d’un smartphone, l’iPhone 12 Pro dans notre exemple, l’utilisateur a accès à diverses aides regroupées sous plusieurs thématiques (mise en route, utilisation des services, résoudre et autres). La page d’introduction du guide renseigne également sur la compatibilité 5G, la compatibilité eSIM et la version de son système d’exploitation.

Chaque question est abordée étape par étape et schémas à l’appui pour faciliter la compréhension.

Une mise à jour ne serait pas de trop

Un outil bien pratique en soi, mais qui mériterait toutefois une petite mise à jour. Les listes ne sont en effet pas complètes pour toutes les marques. Côté Samsung, par exemple, la série Galaxy S20 est bien là, mais pas la plus récente famille Galaxy S21. Côté Xiaomi, on les Mi 10T et Mi 10T Lite, mais pas les Mi 11i et Mi 11 Lite 5G pourtant présents dans la boutique de l’opérateur. Les fiches ne sont pas totalement à jour. La section mise en route des smartphones Galaxy A12, Galaxy A42 5G et Galaxy Note20 5G présente en effet de vieilles captures.

Enfin, Oppo n’apparaît pas dans la liste des marques, mais quelques modèles du fabricant ont bel et bien leur guide. Au lieu de cliquer sur “Voir tous les téléphones”, il faut utiliser le carrousel pour les trouver. Y sont ainsi présents les Oppo A53, Oppo A53s et Oppo Reno4 Z, qui sont ou ont été commercialisés par l’opérateur.