Cdiscount Mobile et NRJ Mobile dégainent aussi des gros forfaits à prix cassé

Si Red by SFR et Bouygues Telecom s’affrontent sur des forfaits blindés en data à prix cassé, ils ne sont pas seuls dans l’arène. Cdiscount Mobile et NRJ Mobile sont également partis au front.

Jusqu’au 24 juin, NRJ Mobile propose ainsi un forfait 150 Go à 7,99 euros par mois pendant 12 mois, avant un passage à 22,99 euros par mois. Sans engagement, celui-ci comprend aussi les appels, SMS et MMS en illimité, mais aussi 15 Go pour le roaming depuis l’Europe et les DOM.

Jusqu’au 29 juin, NRJ Mobile commercialise en outre un forfait 100 Go (débit ajusté au-delà) coûtant 9,99 euros la première année. Au-delà, le tarif passe à 19,99 euros par mois. On a les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 13 Go de data mobile utilisables depuis l’Europe et les DOM.

De son côté, Cdiscount Mobile a dégainé une série limitée 200 Go (débit ajusté au-delà) à 9,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 24,99 euros. Sans engagement, elle inclut les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 17 Go pour le roaming depuis l’Europe et les DOM.

Comme Auchan Telecom, les marques Cdiscount Mobile et NRJ Mobile appartiennent à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.