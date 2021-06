Apple est le plus gros vendeur de smartphones 5G avec ses derniers iPhone

Arrivé tardivement sur le marché des smartphones 5G avec ses iPhone 12, Apple est pourtant numéro un mondial en termes de ventes.

“Rien ne sert de courir, il faut partir à point”, voici un proverbe qu’Apple connaît bien, préférant peaufiner les technologies avant de les introduire sur le marché. Preuve en est d’ailleurs avec la 5G, créneau où le géant à la pomme est arrivé tardivement, mais sur lequel il est premier en termes de ventes. D’après les derniers chiffres de cabinet Strategy Analytics concernant le premier trimestre 2021, 135,7 millions de smartphones 5G ont été écoulés, dont 40,4 millions, soit 29,8 %, d’iPhone. Suivent Oppo, Vivo, Samsung et Xiaomi avec 21,5 , 19,4, 17 et 16,6 millions d’unités respectivement. De quoi s’emparer de 15,8, 14,3, 12,5 et 12,2 % du gâteau.

En termes de progression, ça n’est pas la même, avec un recul de 23 %, par rapport au quatrième trimestre 2020, pour Apple. Rien de surprenant cela dit, sachant que le quatrième trimestre correspondant traditionnellement à la période de renouvellement des iPhone. De leur côté, Xiaomi, Oppo, Vivo et Samsung affichent de fortes progressions, de 41, 55, 62 et 79 % respectivement.

“Les livraisons mondiales de smartphones 5G ont augmenté de 6 % d’un trimestre à l’autre et ont atteint un record de 136 millions d’unités au cours du premier trimestre 2021. La demande de smartphones 5G reste très forte, en particulier en Chine, aux États-Unis et Europe occidentale”, explique Ken Hyers, directeur de Strategy Analytics. “Nous prévoyons que les livraisons mondiales de smartphones 5G atteindront un record de 624 millions d’unités pour l’ensemble de l’année 2021, contre 269 millions pour l’ensemble de l’année 2020”, ajoute-t-il. Une prévision qui fait sens avec le déploiement des réseaux 5G et l’arrivée de la technologie sur les smartphones à moins de 300 euros. On trouve d’ailleurs des modèles intéressants dans cette gamme de prix, comme les Realme 8 5G et Xiaomi Redmi Note 10 5G que nous avons pu tester.