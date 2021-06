Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles Xiaomi 5G à 399 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 399 euros, deux modèles signés Xiaomi. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Mi 11 Lite 5G et Xiaomi Mi 10T. Le second fait d’ailleurs partie de quatre modèles profitant en ce moment d’une offre de remboursement de 100 euros.

L’écran : Xiaomi Mi 11 Lite 5G



Le Xiaomi Mi 10T a certes un écran un peu plus grand, un taux de rafraichissement plus élevé et un poinçon plus discret, mais le Xiaomi Mi 11 Lite 5G profite de la dalle AMOLED pour des couleurs plus vives et des noirs plus profonds, tout en ayant un taux de rafraichissement au-delà des 60 Hz pour plus de fluidité dans la navigation et dans les jeux. 144 Hz, c’est vendeur sur le papier. 90 Hz, c’est déjà très confortable dans les faits.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (6,55 pouces, FHD+, AMOLED, 90 Hz et poinçon excentré) Xiaomi Mi 10T (6,67 pouces, FHD+, IPS, 144 Hz et poinçon excentré)

Performances : Xiaomi Mi 10T



Le Xiaomi Mi 10T profite d’un chipset plus haut de gamme que le Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Dans les deux cas, on aura suffisamment de performances pour faire tourner les grosses applications et de la 5G.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (processeur octa-core 2,84 GHz du Snapdragon 865 et mémoire vive 6 Go) Xiaomi Mi 11 Lite 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 780G avec 8 Go de RAM)

La photo : Xiaomi Mi 10T



Les deux smartphones optent pour un triple capteur photo au dos, avec des modules additionnels pour l’ultra grand-angle et la macro. Ils s’orientent aussi vers un poinçon pour le capteur photo frontal. Le Xiaomi Mi 10T offre un peu plus de définition pour le mode ultra grand-angle. Il présente aussi un poinçon plus petit et donc plus discret lors de la consultation de contenus.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (64/13/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 11 Lite 5G (64/8/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi Mi 10T

Les deux smartphones annoncent de quoi passer tranquillement la journée et une charge pas trop longue. Le Xiaomi Mi 10T promet toutefois d’en avoir un peu plus sous le pied, grâce à une batterie de plus grosse capacité. Chose à noter : le constructeur fournit à chaque fois le chargeur adéquat dans la boîte.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (batterie 5 000 mAh et charge 33 Watts) Xiaomi Mi 11 Lite 5G (batterie 4 250 mAh et charge 33 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Mi 11 Lite 5G



Le Xiaomi Mi 10T profite d’un chipset plus haut de gamme, d’un écran avec un taux de rafraichissement plus élevé, d’une partie photo un peu plus intéressante et d’une batterie de plus grosse capacité.

Maintenant, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne manque d’arguments non plus, et pas des moindres d’ailleurs. D’une, il s’équipe d’un écran AMOLED, quand on a de l’IPS en face. De deux, même si c’est en passant par un emplacement hybride, on peut étendre la mémoire interne grâce à une carte MicroSD, quand ça n’est pas au programme en face. Troisièmement : le poids et la finesse. Il pèse 159 grammes, contre 216 grammes, et mesure 6,81 millimètres d’épaisseur, contre 9,33 millimètres. Autrement, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G profite lui aussi d’un processeur performant pour les tâches gourmandes, de la 5G, d’un écran avec un rafraichissement au-delà des 60 Hz standards, d’un double haut-parleur stéréo, d’un capteur principal de 64 Mégapixels et d’une charge rapide en 33 Watts. Au final, c’est vers lui que nous nous tournerions.