Free Mobile : son offre intermédiaire la plus attractive à moins de 10€ poursuit l’aventure

Après avoir relancé le week-end dernier durant quelques jours son forfait 80 Go à 9,99€/mois, Free Mobile décide aujourd’hui de le prolonger jusqu’à la fin du mois.

Sous barre des 10€ par mois. A l’heure où Red by SFR, Bouygues et Sosh se livrent bataille sur la data et les prix, Free Mobile garde le cap en prolongeant sa formule série Free la plus alléchante avec 80 Go en 4G et 8Go à l’étranger, à 9.99€/mois pendant un an. Lancée samedi dernier et durant seulement quelques, l’offre est désormais disponible jusqu’au 29 juin prochain.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois. A titre de comparaison, la guerre fait rage chez ses concurrents, avec en ce moment un forfait 60 Go à 13,99€/mois et 100 Go à 15,99€ ou encore 20Go pour 4.99€/mois chez Sosh .

Du côté de RED by SFR, les prix remontent après une semaine folle avec 60 Go à 13 euros par mois, 100 Go à 15€ ou encore 130 Go pour 19€/mois. B&Y a répliqué avec 60 Go à 12,99€/mois, 100 Go à 14,99€ ou encore 120 Go à 19,99€. De son côté Sosh tente de se démarquer avec un forfait 60 Go à 13,99€/mois et 100 Go à 15,99€.