Beats Studio Buds : Apple dévoile ses nouveaux écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active

Les nouveaux Beats Studio Buds sont prévus pour cet été et seront commercialisés à un tarif inférieur à 150 euros, un prix plus intéressant que celui des AirPods avec en plus, une technologie de réduction de bruit active.

La célèbre marque du rappeur Dr. Dre s’est contenté d’un communiqué pour officialisé les Beats Studio Buds, ses nouveaux écouteurs true wireless avec réduction de bruit active. Les Studio Buds sont également déjà affichés sur le site officiel d’Apple à un prix de 149,95 euros, soit environ une trentaine d’euros moins cher que les AirPods.

Les nouveaux écouteurs true wireless avec technologie ANC estampillés Beats disposent d’un système de jumelage Bluetooth simplifié, et peuvent être utilisés sur les appareils Apple comme Android. Pas de puce maison H1 ou W1 de la firme de Cupertino cette fois-ci. Les écouteurs embarquent la technologie Fast Pair de Google ainsi que la détection automatique des appareils iOS.

Disponibles en trois coloris à savoir blanc noir et rouge, les Studio Buds dispose d’un mode transparence et d’une certification IPX4 pour une résistance à l’eau et à la transpiration. Ils seront réglables grâce à l’application Beats.

Du côté de l’autonomie, il peuvent fonctionner durant 5 heures avec la technologie ANC activée et 8 heures sans. Avec leur boîtier, les Beats Studio Buds disposent d’une autonomie de 15 heures ou encore de 24 heures, sans utiliser la réduction de bruit active.

Les Beats Studio Buds débarqueront dans l’Hexagone au cours de l’été 2021.