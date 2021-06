nPerf : l’application pour tester ses débits 3G/4G/5G/Wi-Fi se met à jour sur Android et iOS

Le speedtest nPerf se met à jour pour les utilisateurs iOS comme pour ceux sous Android. De nouvelles versions sont disponibles, avec quelques améliorations et corrections à la clé.

L’application nPerf a reçu deux mises à jour sous Android avec les publications successives de versions 2.10 et 2.10.1, mais également sur iOS avec une mouture estampillée 2.10.0.

Pour la version Android, il a été question d’un changement de moteur du lecteur multimédia, celui-ci utilisé pour le streaming, puis d’une amélioration de la détection 5G SA pour les cartes de couverture. “Dans certains cas, la force du signal n’était pas remontée pour la 5G SA, et les mesures de couverture ne pouvaient donc pas remonter sur la cartographie. L’impact était plus faible sur les tests où il manquait simplement la force du signal”, expliquent les développeurs, interrogés par Univers Freebox.

Dans le cas de la déclinaison iOS, les développeurs indiquent la résolution de bugs mineurs et la mise à jour des traductions. “Il s’agit d’un alignement des fonctionnalités sur la version 2.10 pour Android, mais sur iOS, nous n’avons pas eu à changer le mediaplayer”, expliquent les développeurs. Et d’ajouter que les changements ne sont pas visibles par les utilisateurs. À terme, il s’agit selon eux de “savoir lire davantage de types de flux et de codecs vidéo pour assurer la continuité et l’évolution du service, notamment en cas de changements chez YouTube”.

Disponible gratuitement sur via le Play Store de Google ou l’App Store d’Apple, l’application mobile nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion mobile ou Wi-Fi en effectuant un test de débit descendant, un test de débit montant, un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un test de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. En fin de test, elle délivre alors un nombre de points reflétant la qualité globale de la connexion.

À noter que nPerf est aussi disponible sur l’AppGallery pour les smartphones Huawei privés du Play Store. Une récente mise à jour a d’ailleurs permis le retour de fonctionnalités malgré l’absence des services de Google.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.