Choc des smartphones disponibles chez Free Mobile : trois modèles Android à 199 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A53s et Huawei P40 Lite, tous les trois affichés à 199 euros, grâce à une réduction de 100 euros sur le troisième. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Xiaomi ou Huawei



Les écrans des Xiaomi Redmi Note 9 et Huawei P40 Lite sont les plus intéressants, car proposant la définition Full HD+. Celui de l’Oppo A53s a toutefois pour lui son taux de rafraîchissement 90 Hz pour plus de fluidité. Dans les trois cas, on a une dalle IPS et une diagonale d’environ 6,5 pouces suffisante pour ne pas se sentir à l’étroit.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (6,53 pouces, IPS, FHD+ et poinçon) Huawei P40 Lite (6,4 pouces, IPS, FHD+ et poinçon) Oppo A53s (6,5 pouces, IPS, HD+, 90 Hz et poinçon)

Performance : Huawei

Le Huawei P40 Lite est celui qui en a le plus sous le pied, tant au niveau du processeur pour les tâches gourmandes type jeu, que de la mémoire vive pour la souplesse en multitâche. Comme ses rivaux, il fait en revanche l’impasse sur la 5G pour la partie connectivité réseau. Que des smartphones 4G, donc.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (processeur octa-core 2,27 GHz du chipset Kirin 810 avec 6 Go de RAM) Xiaomi Redmi Note 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Helio G85 avec 3 Go de RAM) Oppo A53s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM)

La photo : Xiaomi ou Huawei



Les Xiaomi Redmi Note 9 et Huawei P40 Lite proposent à peu de choses près les mêmes configurations photo, avec un capteur principal 48 Mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 Mégapixels et un capteur frontal 13 ou 16 Mégapixels logé dans un poinçon excentré pour échapper plus facilement au regard durant la vidéo ou le jeu. Seul l’Oppo A53s apparaît en retrait, faisait l’impasse sur le capteur 48 Mégapixels, sur le capteur ultra grand-angle et annonçant des selfies moins définis. Le reste n’est qu’affaire de capteurs 2 Mégapixels sans grand intérêt et surtout là pour gonfler les fiches techniques de chacun.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (48/8/2/2 Mégapixels au dos et 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 9 (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 13 Mégapixels à l’avant) Oppo A53s (13/2/2 Mégapixels au dos et 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Huawei

Le Huawei P40 Lite n’a pas la plus grosse batterie, mais une capacité suffisante pour passer la journée sans encombre et une charge s’annonçant très rapide. La puissance de charge est deux fois moins importante en face, ce qui annonce des temps de charge bien plus longs.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (batterie 4 200 mAh et charge 40 Watts) Xiaomi Redmi Note 9 (batterie 5 020 mAh et charge 18 Watts) Oppo A53s (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Redmi Note 9

Huawei aurait pu remporter ce match avec son écran bien défini (mais pas AMOLED), ses meilleures performances, sa polyvalence en photo, sa solide autonomie et sa charge rapide. Mais son P40 Lite se retrouve pénalisé par l’absence des services de Google tels que le Play Store. Le constructeur ne manque d’ailleurs pas de le rappeler sur son site.

Entre les deux candidats encore en lice, nous aurions tendance à aller vers le Xiaomi Redmi Note 9 proposant une batterie et une charge équivalentes à l’Oppo A53s, mais profitant d’un écran mieux défini et d’une partie photo plus étoffée.