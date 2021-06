Google Stadia fait son arrivée sur Android TV et pourrait être utilisable sur Freebox Pop

Ce n’est pas trop tôt, Google annonce l’arrivée le 23 juin prochain de sa plate-forme de jeux vidéo Stadia sur Google TV et Android TV. Pas moins de 10 appareils seront compatibles au lancement. Le service pourrait être installé sur la Freebox Pop et la Bbox mais…

Google Stadia vient d’annoncer une nouveauté, la plateforme de Cloud Gaming de Google va être disponible sur Google TV et Android TV dans tout juste deux semaines. Jusqu’à maintenant pour jouer à Stadia sur un écran de télévision, il fallait obligatoirement se munir d’un Chromecast Ultra. De l’histoire ancienne puisque deux ans après son lancement, le service va débarquer sur certaines TV connectées mais aussi sur la Nvidia Shield ou encore sur des boîtiers Xiaomi. Une dizaine d’appareils sont d’ores et déjà certifiés mais Google l’assure, Stadia sera accessible sur tous les autres boîtiers Android TV avec toutefois le risque de devoir faire face à quelques instabilités. Il devrait donc être possible de l’installer sur la Freebox Pop et la Bbox.

Disponible depuis son lancement sur smartphone et tablette (iOS et Android), la plate-forme à la demande conçue par Google permettant de jouer à des jeux vidéo, aura donc tardé à être accessible facilement sur téléviseur.

La liste des appareils compatibles avec Google Stadia

Chromecast avec Google TV

Téléviseurs Android Hisense (U7G, U8G, U9G) et Téléviseurs Android Philips 8215, 8505 et OLED 935/805

Les Nvidia Shield et Nvidia Shield Pro

Clé de streaming Onn™ FHD et périphérique de streaming UHD

Les boitiers Xiaomi : MIBOX3 et MIBOX4

Source : Google Stadia