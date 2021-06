L’école 42 fondée par Xavier Niel lance un nouveau programme d’accélération de startups à Station F

L’école 42 rejoint aujourd’hui l’incubateur Station F en lançant son programme d’accélération à destination de ses étudiants.

Une équipe de choc pour faire émerger de nouvelles entreprises. 13 startups ont été sélectionnées pour un programme d’accélération de 6 mois visant à développer et accompagner leur lancement. Les étudiants porteurs de ces différents projets seront des résidents de l’incubateur Station F, bénéficiant ainsi des avantages proposés par l’incubateur comme l’accès à une communauté de plus de 150 fonds d’investissement ou à l’espace de co-living Flatmates.

“Avec le lancement de ce programme d’accélération nous franchissons une étape supplémentaire dans l’accompagnement et le soutien aux projets entrepreneuriaux de nos étudiants.” déclare Sophie Viger, Directrice générale de 42. Quant au choix de Station F, il est justifié par le fait de faire bénéficier aux étudiants “les connexions et les synergies avec l’écosystème du plus grand campus de start-up du monde” explique-t-elle.

Le programme pour les heureux élus de la première promotion sera complet. Dans le cadre de l’accompagnement de leur projet, des experts juridiques, comptables, en ressources humaines seront mis à disposition. Un mentorat avec des alumnis de 42 est également prévu, ainsi que de des Workshops et des conférences autour de l’entreprenariat et de la tech… Des réunions sont également prévus entre différents fondateurs de start-up, des rencontre thématiques et d’autres activités visant à intégrer et animer la communauté de Station F. Sans oublier un soutien au niveau de la logistique , avec l’accès aux bureaux dans l’incubateur 42, aux espaces et aux logements de Station F.

Un programme encore plus complet que “Hook”,lancé par l’association étudiante “42 entrepreneurs” en 2019, toujours avec Station F. Cette fois, l’école sans professeur met réellement un pied dans les start-ups de manière officielle avec un programme de moyenne durée et des ressources engagées pour les participants. Sophie Viger indique que les étudiants de 42 ont déjà créés “400 startups” depuis la création de l’école. On compte parmi elles Crisp, une plate-forme de relation client par chat adoptée par près de 200 000 entreprise, ou encore MeiliSearch, une API de moteur de recherche open source.