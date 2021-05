Freebox Pop : pas de 4K pour la chaîne Canal UHD

Les déboires de myCanal et la Freebox Pop continuent, avec cette fois un problème de définition sur une chaîne 4K.

La Freebox Pop et Canal, une idylle compliquée. Certains chaînes de la filiale de Vivendi ne sont accessibles que via la plateforme myCanal, Oqee ne diffusant que Canal+ et sa version décalée. Si ce problème est connu, un autre vient s’ajouter pour les amateurs de belles images.

Canal UHD, chaîne dédiée à l’ultra haute définition fait donc partie de ces chaînes uniquement accessibles via la plateforme de la chaîne cryptée. La Freebox Pop étant compatible 4K, les utilisateurs ont bel et bien la possibilité d’y accéder… mais uniquement en Full HD. D’après plusieurs remontées sur le bugtracker, pour un même programme sur cette chaîne, vous accéderez à du 1080p sur myCanal sur la Pop et à du 2160p sur un téléviseur classique, toujours avec l’application myCanal.

La compatibilité 4K est prévue, mais le problème provient bien de Canal+ d’après les développeurs. “On a pris contact avec MyCanal sur cette question. Pour l’instant, ils nous disent qu’ils ne voient pas où est le problème. De notre côté, on a bien du mal à voir comment ça pourrait être de notre faute. Testez la chaîne Ultra Nature UHD dans Oqee pour être sûr (elle dépend aussi du HDCP 2.2).”

En attendant donc l’arrivée d’un correctif, peut être dans le déploiement de la dernière version de myCanal sur Android déployée ce weekend. Cependant, d’après le témoignage d’abonnés ayant contacté Canal+, il n’est pas garanti que le problème soit résolu avec ce nouvel update.