Insolite : quand McDo offre l’iPhone pour vous attirer dans ses rangs

Devenez équipier chez McDo et recevez un iPhone en cadeau, telle est la promesse d’une campagne de recrutement.

Avec les conditions de travail stressantes, les difficultés en termes d’emploi du temps pour ceux ayant des enfants, les salaires peu élevés et les possibilités d’évolutions limitées, la perspective de travailler dans une grande enseigne de restauration rapide fait rarement rêver. Elle est surtout perçue comme un job d’appoint en tant qu’étudiant ou comme un boulot alimentaire en dernier recours. Afin d’attirer de nouvelles recrues, un McDonald’s Altamont, dans l’Illinois, a ainsi eu l’idée originale de promettre un smartphone pour ceux qui candidateront et viendront grossir les rangs.

Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un iPhone. Pas question toutefois de repartir avec le dernier modèle haut de gamme sans la moindre contrepartie. D’une, le modèle n’est pas précisé, mais le visuel écarte la possibilité d’un iPhone 12 du fait du lecteur d’empreintes à l’avant. De deux, l’appareil ne sera offert qu’après 6 mois de bons et loyaux services.

Avec plus de 226 000 likes et plus de 31 000 retweets à l’heure où sont écrites ces lignes, on constate en tout cas que la proposition n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Il se pourrait même que l’idée fasse des petits au sein des autres restaurants de l’enseigne ou même chez les concurrents.

LMFAO G MCDONALDS IS STARVING pic.twitter.com/OJt4cjeTVn — Bragard (@brogawd_) May 23, 2021

Source : Presse-Citron