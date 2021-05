Choc des smartphones disponibles chez Free Mobile : Oppo A54 5G ou Xiaomi Redmi Note 10 5G

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A54 5G et Xiaomi Redmi Note 10 5G. Le premier s’affiche à 239 euros grâce à une réduction de 20 euros et le second vient tout juste d’arriver chez l’opérateur et coûte 229 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : ex æquo



Les deux smartphones proposent la même chose, à savoir une dalle IPS, une diagonale de 6,5 pouces, une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement au-delà des 60 Hz standards pour plus de fluidité et un poinçon pour le capteur photo frontal. Concernant le dernier point, le choix d’Oppo s’avère d’ailleurs plus judicieux, avec un positionnement excentré permettant au poinçon de sortir plus facilement du champ de vision en vidéo ou en jeu.

Notre classement :

Oppo A54 5G (6,5 pouces, IPS, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Xiaomi Redmi Note 10 5G (6,5 pouces, IPS, FHD+, 90 Hz, poinçon centré)

Performances : ex æquo

Les deux smartphones optent tous les deux pour une plate-forme d’entrée de gamme, signée Qualcomm dans le cas d’Oppo et MediaTek dans le cas de Xiaomi. Dans les deux cas, on a la connectitivité 5G et 4 Go de mémoire vive pour épauler le processeur.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700, mémoire vive 4 Go) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480, mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo



Si les deux smartphones proposent un capteur photo 48 Mégapixels et ont recours aux capteurs 2 Mégapixels pour gonfler la fiche technique, l’Oppo A54 5G annonce un peu plus de polyvalence en intégrant un module 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle 119 degrés. Il promet également des selfies avec une définition deux fois plus importante.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 10 5G (48/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et charge : Xiaomi

Batterie 5 000 mAh dans les deux cas, mais une charge plus rapide pour Xiaomi, dont le smartphone supporte la charge 18 Watts quand celui du rival ne gère que la charge 10 Watts.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh, charge 10 Watts)

VERDICT : Oppo A54 5G

Pas facile de départager les deux smartphones qui jouent dans la même cour en termes de performances, d’écran, de photo et d’autonomie. Ils proposent également la même quantité de stockage, la connectique mini-jack et le lecteur d’empreintes latéral. Même leurs poids sont identiques : 190 grammes. L’Oppo en offrira un peu plus en photo, avec la présence de l’ultra grand-angle et les selfies plus détaillés, quand le Xiaomi promet une meilleure expérience de charge, grâce à une charge plus rapide, mais pas exceptionnelle non plus. L’Oppo propose la gestion dual-SIM et l’extension mémoire grâce à des slots dédiés, quand le Xiaomi a recours à un emplacement hybride obligeant à choisir. Au final, nous aurions ainsi tendance à privilégier l’Oppo A54 5G.