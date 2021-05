Bouygues Telecom lance une offre ADSL et fibre à 9,99€/mois face à SFR

Bouygues Telecom répond souvent coup pour coup à SFR. Comme son rival, l’opérateur de Martin Bouygues a ainsi lancé un abonnement Internet en série limitée à prix canon. Une option permet en sus d’avoir la 5G à tarif traduit.

Proposée jusqu’au 2 juin 2021, une série spéciale permet de profiter de l’abonnement Bbox fit en version fibre optique à 9,99 euros par mois pendant 12 mois, avant un passage à 29,99 euros. Dual-play, l’offre de Bouygues Telecom inclut une box compatible Wi-Fi 5 (802.11ac) et un accès Internet avec des débits jusqu’à 300 Mbit/s en liaison descendante (téléchargement/download) et 200 Mbit/s en liaison montante (envoi/upload), ainsi que les appels illimités vers les fixes de France et de plus de 110 pays. L’engagement est de 12 mois, la location de la box incluse et le répéteur Wi-Fi 5 disponible en option. L’avantage box + mobile permet pour terminer d’avoir un forfait mobile 5G à partir de 10,99 euros.

L’abonnement Bbox fit est également accessible en ADSL à 9,99 euros, puis 26,99 euros au-delà des 12 mois, toujours avec un engagement d’un an. Là encore, un répéteur Wi-Fi 5 est proposé en option, tandis qu’un avantage box + mobile donne droit à un forfait 5G à prix réduit.