Free déploie une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Smart TV

Comme annoncé, l’interface TV de Free a bénéficié d’une nouvelle version corrective pour les utilisateurs sur Smart TV Samsung.

Nouveau firmware pour Oqee sur Smart TV Samsung. L’application passe en version 67 et si les développeurs n’ont pas dévoilé son contenu en intégralité, Amélie, l’une des personnes en charge de l’assistance, indique qu’elle devrait résoudre certains problèmes gênants. Un peu plus d’une semaine auparavant, les remontées utilisateurs faisaient état de coupures de connexion, d’arrêts sur image et même de déconnexions fréquentes d’Oqee. De premiers témoignages font état d’une amélioration de la situation.

La mise à jour est déployée depuis hier par Free. Pour rappel, l’application est disponible pour les abonnés Freebox Pop et Delta équipés d’une Smart TV Samsung datant d’avant 2018 et sous l’OS Tizen 4.0 ou supérieur.