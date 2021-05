Freebox Pop : la plateforme France.tv se met à jour avec une nouveauté

Avis aux abonnés Freebox Pop et mini 4K, l’application France.TV passe en version 4.3.

Disponible dans la rubrique Replay des box de Free mais aussi dans le launcher Android des Freebox Pop et mini 4K, le service France.tv vient de recevoir une mise à jour sur l’OS de Google. “Dans cette nouvelle version, il est désormais possible de zapper entre tous les directs en cours. Sur la page d’accueil, vous trouverez également tous les lives en cours”, informent l’équipe de développement.

Pour rappel, dans une précédente mise à jour, la plateforme permet de vous connecter avec votre compte France.TV. Utile pour retrouver vos reprises de lecture et vos programmes favoris dans l’espace Mes vidéos.

Très fourni en contenus, ce service permet de regarder les programmes et émissions en replay de France télévisions, mais aussi de nombreux extraits et avant-premières. Au programme, des séries & fictions, cinéma, actualités & société ( JT, la météo, C politique, C dans l’air, C à vous, le mag de la santé, allô docteurs), des documentaires (Thalassa, Une saison au Zoo, Echappées Belles, Des racines & des ailes), de la culture, du divertissement, sans oublier le sport et la jeunesse avec l’intégration d’Okoo.

Il est également possible de prendre une longueur d’avance dès 6 h du matin, avec vos programmes TV du soir.