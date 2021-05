Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #168

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La mésaventure d’une abonné Sosh et son coup de gueule face à SFR !

Bravo @REDbySFR ! La locataire du rez-de-chaussée prend un abonnement chez vous et vous débranchez et résiliez ma ligne @Sosh_fr au 3ème ! Je dois maintenant attendre 7 jours pour le rétablissement (avec 2 télétravailleurs et 1 lycéen en distanciel). Vous me dédommagez comment ? pic.twitter.com/gX0qtHwhHl — Marie Pourreyron (@Mar1e) May 15, 2021

Quand un abonné Freebox Pop demande une innovation intéressante à Free !

Chaque fois que je passe à côté du boîtier TV de ma #FreeboxPOP, j'ai envie d'y poser dessus mon #SamsungGalaxyS20FE5G pour le charger ! @free, vous savez ce qu'il vous reste à faire, une seconde version du player avec chargeur induction intégré 😂😂 pic.twitter.com/ru6GmxYS7f — Stéphane GERAULD (@Steuuplait) May 16, 2021

"Okay, we need to secure this environment." pic.twitter.com/NVFVtDhQ5D — SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) May 20, 2021

Free propose toujours une offre 56K, 50 heures à 14,99€/mois !