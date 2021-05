Free couvre désormais 98,5% de la population en 4G, son réseau va s’améliorer cet été

Avec près de 20 000 sites 4G, le réseau 4G de Free Mobile se rapproche de ses concurrents et va même s’améliorer avec la fréquence 2,1 GHz.

“Free a poursuivi au 1er trimestre 2021 ses déploiements mobiles avec la volonté de devenir l’opérateur alternatif de référence sur les réseaux de dernière génération”, annonce ce matin l’opérateur lors de la présentation de ses résultats financiers. A fin avril 2021, la filiale d’Iliad disposait ainsi de 20 188 sites en France métropolitaine, dont plus de 19 700 déployés en 4G. Son réseau mobile ainsi désormais plus de 98,8% de la population en 3G et 98,5% en 4G. Si le déploiement progresse à un rythme soutenu, la qualité du réseau 4G de Free Mobile va s’améliorer en août 2021 : “notre portefeuille de fréquences va s’enrichir de 19,6 MHz supplémentaires dans la bande de fréquences 2,1 GHz, ce qui nous permettra d’augmenter encore la capacité du réseau 4G”, annonce l’opérateur et d’ajouter avoir fait une percée fin 2020 en matière de couverture (92%) des autoroutes avec le gain de 23 points selon les données de l’Arcep.

Sur la 5G, Free Mobile dispose du plus grand nombre de sites 5G (toutes fréquences confondues) en métropole avec plus de 8 800 sites techniquement opérationnels – dont plus de 1 000 en 3,5 GHz.