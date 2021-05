Totalement Fibrés : ça bouge pour les abonnés Freebox, que manque-t-il dans les offres de Free ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Cette semaine, nous allons passer en revue toutes les nouveautés et changements pour les abonnés Freebox. Red by SFR sera grondé, UFC-Que Choisir applaudi. Nous débattrons aussi sur ce que pourrait ajouter Free dans ses offres Freebox pour le plus grand bonheur des abonnés et prospects . Vous retrouverez nos chroniques habituelles : le Up and Down, l’instant test ou encore l’actu Free à toute vitesse…