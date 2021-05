Choc des smartphones 5G disponibles chez Free Mobile : Xiaomi Mi 11 Lite 5G ou Oppo Find X3 Lite ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 399 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Mi 11 Lite 5G et Oppo Find X3 Lite, tous deux affichés à 399 euros grâce à une ristourne de 50 euros sur le second.

L’écran : ex æquo



Dalle AMOLED, diagonale d’environ 6,5 pouces, définition FHD+, taux de rafraîchissement 90 Hz et poinçon excentré pour le capteur photo avant, les deux smartphones proposent sensiblement la même chose sur le papier.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (6,55 pouces, FHD+, AMOLED, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo Find X3 Lite (6,4 pouces, FHD+, AMOLED, 90 Hz et poinçon excentré)

Performances : Xiaomi



Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G a recours au chipset Snapdragon 780G plus récent (mars 2021) que le chipset Snapdragon 765G (décembre 2019) à bord du Oppo Find X3 Lite. Dans les deux cas, on en aura assez sous le pied pour les tâches gourmandes telles que les jeux et pour le multitâche. Les deux plates-formes sont par ailleurs synonymes de la 5G.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 780G avec 8 Go de RAM) Oppo Find X3 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du Snapdragon 765G et mémoire vive 8 Go)

La photo : Oppo



Les deux smartphones bénéficient d’un capteur principal 64 Mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle 8 Mégapixels. L’Oppo Find X3 Lite en propose un peu plus en selfies, mais gonfle aussi sa fiche technique avec des capteurs 2 Mégapixels dont on n’attend pas spécialement quelque chose à l’usage.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (64/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 11 Lite 5G (64/8/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo



Les deux smartphones proposent des capacités de batterie similaires qui permettront de franchir la journée même dans le cadre d’usage assez soutenu. Pour la partie charge, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne démérite pas, mais l’Oppo Find X3 Lite profite la charge 65 Watts à laquelle on prend vite goût (0 à 100 % en 35 minutes).

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (batterie 4 300 mAh et charge 65 Watts) Xiaomi Mi 11 Lite 5G (batterie 4 250 mAh et charge 33 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Mi 11 Lite 5G



Pas facile de départager ces deux smartphones. Notre choix se porte finalement sur le Xiaomi Mi 11 Lite 5G qui profite d’une plate-forme Qualcomm plus récente et nous épargne les capteurs photo 2 Mégapixels. Sa charge n’est pas la plus rapide des deux, mais suffisamment rapide pour envisager des charges express en cas de besoin. Il profite également du double haut-parleur stéréo et de l’extension MicroSD que son rival n’a pas. Celui-ci fait en revanche l’impasse sur le mini-jack présent en face.