Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #168

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Le buzz de la semaine, si vous n’avez plus de smartphone, vous pouvez toujours tweeter depuis votre Freebox Révolution !

J ai pas de tel, regardez je tweet avec quoi wsh — Smk (@smsmsouk) May 11, 2021

Un abonné Free laissé livré à lui-même, le Free Helper avait très faim.

@Freebox j'ai demandé a free sur WhatsApp pourquoi j'avais une connexion pourrie c'est pas ce que on m'avais promis a la souscription j'ai même pas 100 mega alors que chez sfr j'avais tout le temps minimum 350 pas en dessous en Wi-Fi et voilà ce que me répond de me démerder seul pic.twitter.com/aJmR9leRIz — yvan28 (@Yacine9275) May 12, 2021

Bouygues Telecom : appelez-nous avec la ligne d’un concurrent et on vous aidera !

Injection de puce 5G en approche !

Mon processeur interne va recevoir la 5G la semaine prochaine 😀 💉 pic.twitter.com/R7krGlDCBT — Cécile (@AtaxyaNetwork) May 10, 2021

Bonus : le meilleur tuto de l’année. Bonne fête de l’Ascension !