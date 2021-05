Netflix, Prime Video, Disney+ : les films et séries à ne pas manquer pendant ce grand weekend

Un grand weekend s’annonce pour certains, grâce au jeudi de l’ascension, mais comment l’occuper si l’on doit encore rester chez soi ou même en cas de mauvais temps ? Univers Freebox vous propose une sélection de films à (re) découvrir et de séries à bingewatcher pendant ce pont de l’ascension sur les services de SVOD.

Netflix des aventures et du suspense à foison

Envie d’histoire de super héros, mais sans l’enveloppe habituelle de Marvel ? Alors tournez vous vers Jupiter Legacy. Dans cette série lancée depuis peu sur la plateforme, vous découvrez les tourments de la nouvelle génération de super héros, qui galère à se hisser à la hauteur de leurs parents, idôlatrés par la société.

Plus d’humeur thriller et enquêtes policières ? Alors tournez vous vers Innocent, nouvelle série espagnole narrant la spirale infernale dans laquelle est plongée un homme, après un homicide involontaire. Et au moment où il pouvait s’en sortir, un appel vient tout chambouler.

Enfin, une série qui mérite d’être découverte si vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure sérielle et bingewatcher une première saison ce weekend. Direction Murder et … la fac de droit ! En effet, Analise Keating y enseigne le droit pénal, en tant que l’une des avocates de la défense les plus brillante de sa génération. Ce génie du droit va se retrouver impliquée dans une sordide histoire de meurtre.

Et côté film dans tout ça ? Il y en a pour tous les goûts sur la plateforme, mais nous pouvons vous conseiller Monster. Ce film raconte l’histoire de Steve Harmon, un brillant lycéen de 17 ans dont le monde s’effondre quand il est accusé de meurtre. Le film suit la descente aux enfers de ce sympathique étudiant en cinéma de Harlem, qui intègre un lycée prestigieux avant d’être pris dans une bataille juridique complexe qui pourrait le conduire en prison pour le restant de ses jours.

Pour un moment en famille, vous pouvez vous tourner vers l’une des dernières productions originales de Netflix : Les Mitchell contre les machines. La famille Mitchel se lance dans un road-trip mémorable, pour profiter d’un grand moment sous l’impulsion du père. Mais le programme sera complètement chamboullé par… le soulèvement des machines. Il est temps pour cette famille un peu bizarre de prendre les choses en mains et de… sauver le monde.

Enfin, pour un peu de fantastique et un soupçon d’horreur, vous pouvez vous tourner vers le maître du genre et le film qui l’a remis en selle dans le coeur du grand public : Split. Il s’agit du film qui a révélé Anya Taylor-Joy, talent du très reconnu The Queen’s Gambit. Kevin possède déjà 23 personnalités, avec des attributs physiques différents, mais une vingt-quatrième pointe actuellement le bout de son nez et elle est beaucoup trop dangereuse… Un monument du cinéma indépendant d’épouvante, à ne pas louper.

Des univers surprenants, un espion marquant et Caen à l’honneur sur Prime Video

Sur la plateforme d’Amazon, nous vous proposons un peu d’animation, mais pas pour les enfants. En effet, L’attaque des titans vous plonge dans un univers terrifiant, où des titans mangeurs d’homme dominent le monde depuis plus d’un siècle. Les humains se sont réfugiés dans une cité-forteresse, mais le mur les séparant des monstres finit bien sûr par être franchi et les Titans dévorent la mère d’Eren, jeune homme déterminé depuis à détruire la race des Titans jusqu’au dernier. Un monument du shonen récent.

Vous pouvez également découvrir la saison 1 de Upload, composée de 10 épisodes. Dans un futur où les humains sont capables de “s’uploader” dans la vie après la mort, Nathan, mort prématurément, est accueilli dans sa version du paradis par une certaine Nora. Il va lui falloir s’adapter…

Encore de l’animation, avec une nouvelle série sur les super héros : Invincible. Après avoir découvert que son père est le super-héros le plus puissant du monde, un ado développe lui aussi des pouvoirs et décide de suivre les traces de son géniteur. A découvrir sans craintes, avec 8 épisodes la série peut facilement être dévorée dans le weekend.

Côté longs métrages, vous pouvez (re)découvrir le monument SF Bienvenue à Gattaca. Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et de recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l’espace. Chacun des deux va permettre à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.

Quittons ces univers fantaisistes, si vous voulez de l’action et de l’espionnage, Amazon Prime Video a dévoilé il y a peu son nouveau film original fait pour vous. Dans Sans aucun remords, les fans de la saga pourront découvrir les origines du héros John Clark – l’un des personnages les plus populaires de l’univers de Tom Clancy. Un marine des forces spéciales découvre une conspiration internationale alors qu’il cherche à obtenir justice pour le meurtre de sa femme enceinte. Lorsque des soldats russes tuent sa famille en représailles de son implication dans une opération secrète, le Chef John Kelly poursuit les assassins à tout prix. En rejoignant les forces de la marine de guerre américaine aux côtés d’un confrère et d’un mystérieux agent de la CIA, la mission de Kelly révèle involontairement un complot secret qui menace d’entraîner les États-Unis et la Russie dans une guerre totale. Tiraillé entre honneur et loyauté envers son pays, Kelly doit combattre ses ennemis sans aucun remords s’il souhaite éviter le désastre et révéler les puissants derrière le complot.

Plus d’humeur à la comédie ? Pourquoi ne pas donner sa chance à Orelsan et son film Comment c’est loin. Vous suivrez deux trentenaires, Orel et Gringe, galérant à écrire leur premier albu de rap… Ils ont 24 heures pour cela, mais leurs vieux démons, la procrastinatiion et la peur de l’échec viendront se mettre en travers de leur chemin. Un film qui saura parler aux jeunes adultes et à ceux qui se souviennent du sentiment d’être absent de sa propre vie, à regarder ses petites histoires passer à côté de la grande.

La magie sous toutes ses formes chez Disney+

Plongez vous dans l’univers de Star Wars avec les deux saisons de The Mandalorian. Vous y suivrez un mercenaire se retrouvant encombré d’un drôle de colis et embarqué dans des aventures bien plus grandes que lui. Très ambitieuse, cette série se déroule après la trilogie originale de films, mais ne nécessite pas de l’avoir vue et vous propose simplement une aventure épique, tel un western de l’espace. Les deux saisons sont disponibles et assez courtes pour être bingewatchées durant ce long weekend.

Si vous voulez découvrir d’autres mondes, mais plus proche de chez vous, alors laissez-vous tenter par Les cités perdues d’Albert Lin. Cet aventurier vous invite à explorer des sites antiques spectaculaires, révélés grâce à la numérisation 3D. Revivez des histoires fortes et émouvantes tout en remontant le temps.

Envie d’une enquête prenante ? Tournez vous vers Moloch. Dans une ville de bord de mer industrielle et labyrinthique, des inconnus s’enflamment brutalement, sans raison. Suicides ? Meurtres ? Phénomènes surnaturels ? Pour le découvrir, Louise, une jeune journaliste, et Gabriel, un psychiatre, vont mener l’enquête et vous embarquent avec eux.

Disney, c’est bien sûr l’occasion de bons moments en famille. Pour cela, les classiques d’animation du studio sont une valeur sûre. Et Les nouveaux héros est l’un des dessin animé récent de Disney les plus frais de ces dernières années. Dans cette aventure déjantée mais très humaine, un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai… Pour petits et grands.

Danny Boyle a fait plusieurs chef d’oeuvres, notamment son film d’épouvante et de zombies 28 jours plus tard. Vous découvrez Londres 28 jours après la contamination de la population par un mystérieux virus, animés d’une rage incontrôlable… Et la suite, 28 semaines plus tard est également disponible.

Marre de l’univers aseptisé de Marvel ? Alors Logan est fait pour vous. Vous y suivrez notre bon vieux Wolverine, s’occupant d’un professeur X souffrant dans un futur proche. s’il souhaite se couper du monde et rompre avec son passé, l’arrivée dans sa vie d’une très jeune mutante traquée par une armée va le forcer à se lancer dans un périple qu’il aurait bien aimé éviter. Un film très bien ficelé et une actrice principale époustouflante malgré son jeune âge, pour une bonne dose d’action et de divertissement.

Et quoi de beau sur Canal+ Séries

Fans de série policère, n’hésitez pas à tenter la série britannique We hunt together . Vous y suivrez Freddy, jeune psychopate complètement désarmante faisant équipe avec un ex enfant soldat vulnérable et compatissant. Les deux forment un duo de choc, face à Lola et Jackson qui font face à une affaire de meurtre très médiatisée…

Pour plus de légèreté, optez sans crainte pour la série britannique Misfits. Cinq repris de justice se retrouvent frappés par un orage et en tirent des supers pouvoirs. Le problème étant qu’ils ne sont pas les seuls… Humour décalé et trash, vrais moments d’émotion, jeu d’acteur saisissant… C’est une série à voir absolument.

Enfin, on ne peut pas parler de Canal+ sans mentionner l’une de ses séries originales , et en ce moment, c’est Hippocrate qui rafle toutes les salutations du public. À l’hôpital Poincaré, pas de glamour, de romances torrides centrales dans l’intrigue ou de réalités aseptisées. Hippocrate chronique le fonctionnement quotidien d’un hôpital public en crise, sans moyen ni effectif suffisant. Les manquements du système deviennent criants quand trois jeunes internes, épaulés par un autre collègue, se retrouvent à la tête d’un service entier. Avec beaucoup d’humanité, la série raconte leur quotidien, les épreuves et les doutes qu’ils doivent affronter pour ne pas sombrer.

Le service de SVOD de Canal+ n’est pas connu pour son très grand catalogue de long métrages, qui l’eut cru avec un nom comme le sien ? Mais plusieurs classiques peuvent y être vus, comme notamment Gladiator. Embarquez dans le dernier grand peplum de l’histoire du cinéma, aux côtés d’un ancien général romain trahi bien décidé à venger sa famille. A découvrir ou faire découvrir sans craintes.

Plus sentimental mais tout aussi classique, vous pouvez également retrouver Orgueil et préjugés. Adaptation culte du roman de Jane Austen. Suivez donc l’histoire des filles Bennet, et plus précisément celle d’Elisabeth, incarnée par Keira Knightley, qui tombe petit à petit amoureuse de l’aristocrate Mr Darcy . Un roman culte et un film culte, ça ne se refuse pas pour une soirée entre amoureux par exemple.

Et si vous êtes plus d’humeur à rire à gorge déployée ce weekend, Shaun of the dead est là pour vous. Dans cette comédie complètement déjantée, Shaun ne sait pas quoi faire de sa vie et encore moins dans sa relation et aurait bien besoin d’un coup de pied aux fesses pour se ressaisir. Coup de bol (ou presque), une invasion de zombie arrive, parfait pour se remettre les idées en place.