Tuto vidéo Univers Freebox : mieux que le replay, découvrez l’enregistrement à distance sur les Freebox qui est simple et vous permet de (re)voir l’intégralité des contenus

Durant cet été, Univers Freebox vous propose de découvrir ou redécouvrir un tutoriel pour savoir comment utiliser un nouveau service de votre Freebox.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à une fonctionnalité très pratique et simple, qui vous permettra de regarder tous les programmes que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Il s’agit de l’enregistrement à distance, qui intègre de nombreuses options, et qui est différent suivant la Freebox dont vous disposez. L’avantage de ce service par rapport au replay est que vous pouvez visualiser l’intégralité des contenus, y compris les films et séries, Par ailleurs, les services de replay, suivant les chaînes, ne sont pas toujours mis à jour et on ne peut être certain de pouvoir regarder a posteriori le contenu souhaité. Autre avantage, il est possible de zapper les publicités et de tout programmer à distance, comme nous vous l’expliquons dans cette nouvelle vidéo.

