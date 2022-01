Free lance une nouvelle version bêta de Freebox Files pour iOS, qui concerne uniquement les abonnés Freebox Delta

L’application officielle Freebox Files se met à jour sur iOS, pour les bêta-testeurs

Disponible dans sa version stable sur l’App Store, Freebox Files pour iOS l’est également en version bêta via le canal Testflight pour les utilisateurs voulant s’essayer aux nouveautés et améliorations avant tout le monde. Celle-ci permet aux abonnés Freebox de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox.

Cette application vient en donc d’être mise à jour en version 1.2.1 (105) sur TestFlight.. Elle apporte une seul évolution, qui permet d’accéder à la nouvelle application Freebox Home, qui gère le système d’alarme et la domotique, pour la abonnés qui disposent d’un Serveur Freebox Delta.

Si vous souhaitez tester cette nouvelle application en avant première sur iOS

Merci à TiinoX83