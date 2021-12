Mise à jour de Frezone, qui vous permet de commenter sur Univers Freebox, sur le forum, participer aux concours et bien plus encore

Suite à des problèmes techniques, Freezone n’était plus fonctionnel, il n’était par exemple plus possible d’inscrire pour poster des commentaires, intervenir sur le forum, proposez vos articles ou encore participer à nos concours. C’est désormais résolu, et également pour certains membres qui avaient involontairement supprimés.

Freezone est le service qui vous permet de vous présenter à la communauté, de publier vos propres articles, de poster simplement un commentaire sur Univers Freebox, sur les forums sur les sites thématiques Actuly et sur FREEzone, de noter les autres membres, de créer vos propres groupes ou encore de communiquer avec les membres de la communauté.

Au delà de pouvoir créer un compte pour participer à Univers Freebox, Freezone c’est l’espace dédié aux membre, c’est pourquoi vous pouvez découvrir en temps réel l’activité des membres les plus actifs, que ce soit sur le forum, dans les commentaires, ceux qui publient le plus d’articles ou encore ceux qui lancent les sujets les plus populaires sur le forum..

Pour ceux qui ne possèdent pas encore de compte sur Univers Freebox., l’inscription à Freezone ne prend que quelques secondes. Une fois choisi votre pseudo et votre mot de passe, vous pourrez renseigner les différents champs, comme les chaînes auxquelles vous êtes abonnés, le modèle de votre Freebox ou la longueur de votre ligne.

Et bien sûr, avec Freezone, vous disposez de tous les services dédiés aux membre. Votre profil vous permet ainsi de diffuser vos photos à toute la communauté ou encore de les réserver à vos seuls amis.

Chaque membre pourra également faire partager ses centre d’intérêts en diffusant sur son profil ses propres news, certains articles de Freezone ou encore les flux RSS de son choix.

Enfin, les membres pourront communiquer entre eux, en s’envoyant des messages, directement depuis les commentaire ou depuis la page profil. Ces messages seront également notifiés dans votre boite mail de contact.

Des groupes pour partager ses centres d’intérêt

Au delà de permettre à chacun de se présenter, FREEzone est aussi l’endroit ou chacun pourra rencontrer d’autres membres aux centres d’intérêts convergents. Il est ainsi possible de créer des groupes, qu’ils soient privés ou publics. Chaque groupe dispose d’un forum qui lui est dédié, visible par tous ou par ses seuls membres suivant les choix de son fondateur.

Chaque groupe peut diffuser les informations de ses propres membres, communiquer au travers de son forum ou du système de messages qui est mis à sa disposition.

Diffusez vos propres articles

FREEzone vous permet de vous adresser à un large auditoire, en diffusant vos articles sur Univers Freebox, FREEzone, sur vos groupes ou encore sur votre page profil, suivant votre choix. Ainsi, chaque information que vous estimez être pertinente trouvera sa place sur FREEzone. Les informations que vous pourrez diffuser sur FREEzone devront concerner des sujets en lien avec les différentes composantes des offres triplay (Free, télécoms, Internet, matériel et logiciel, télévision, ainsi que les informations insolites du web).

Chaque rédacteur gérera les commentaires de ses articles comme il le souhaite, la modération de ceux-ci étant disponible dans la partie administration de chaque rédacteur.

En attendant, nous vous laissons découvrir ce service qui est maintenant pleinement fonctionnel