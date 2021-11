Les astuces Free en vidéo : Comment s’abonner aux offres historiques Freebox, sans frais d’accès et à tarif fixe

Une astuce simple à découvrir.

Nouveau numéro de notre série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaille, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons aux offres Freebox Révolution et Freebox Mini 4K. Sur le site de Free il est proposé , de choisir la formule actuelle, avec la 1ère année en promotion, et un tarif plus cher à partir de la 2ème année. Mais, même si l’opérateur ne met plus cette solution en avant, il est possible de choisir l’offre avec un tarif fixe qui n’évolue pas avec le temps, et sans frais d’accès, comme c’était le cas jusqu’en 2017, et que l’on appelle “offres historiques Freebox”. Nous vous proposons de découvrir comment faire dans la vidéo ci-dessous.

