Freebox Révolution : un support mural pour mettre le player où vous voulez

Avec ce support mural plutôt élégant et disponible en différents coloris, les abonnés Freebox Révolution vont pouvoir ranger leur player autre part que dans un meuble TV.

Avec l’impression 3D, c’est la possibilité de laisser libre cour à son imagination. Un vendeur sur eBay propose ainsi aux abonnés Freebox Révolution un support pour le player dans des coloris blanc et noir, mais également argenté et rouge.

Vendu 25 euros et expédié partout en France métropolitaine, ce support sera à fixer au mur. Il se compose d’un support en plastique imprimé en matériel plastique PLA ou PETG avec 2 écrous déjà insérés et de deux pattes métalliques. “La visserie pour fixer les 2 pattes métalliques au mur n’est pas fournie, car vous devez choisir les chevilles et les vis adaptées à votre mur (béton, placo, etc.)”, précise d’ailleurs le vendeur.

Autre précision importante : “si vous utilisez une connexion Peritel, le support ne convient pas”. Et d’expliquer : “une des 2 pattes métalliques se positionne entre le câble HDMI et le câble Ethernet, donc elle bloque l’accès au connecteur Peritel derrière la box”.

Et pour ceux qui voudraient les supports originaux dessinés par Philippe Starck, pour le player, mais aussi pour le serveur, ils peuvent être dénichés pour une quinzaine d’euros l’unité ou une trentaine d’euros le lot en fouillant dans les petites annonces en ligne. Certains vendeurs possèdent même encore la boîte d’origine si vous êtes collectionneurs dans l’âme.