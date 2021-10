Tuto vidéo Univers Freebox : Le wifi partout chez vous grâce au répéteur proposé par Free

Univers Freebox vous propose un nouveau tutoriels pour découvrir comment bénéficier du wifi partout chez vous

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la couverture réseau wifi de votre logement. Si vous êtes en duplex, que vos murs sont épais ou que vous soyez éloignés du serveur de votre Freebox, vous pouvez disposer d’une connexion wifi optimale grâce au répéteur wifi proposé par Free. Il est inclus dans certaines offres (Delta et Pop) et en option avec les autres Freebox. C’est une solution très efficace et qui règle tous les problèmes de connexion de façon intelligente. On vous explique tout en vidéo !

