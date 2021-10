Un tout nouveau service de SVOD en discussion pour arriver sur les Freebox

The Pit, la toute nouvelle plateforme de SVOD spécialisée Rock et Métal affirme chercher à débarquer sur les box de Free.

Free trouvera-t-il une place pour une toute récente plateforme sur ses box ? Lancé le 14 octobre dernier, The Pit est une plateforme de SVOD au public assez spécifique, centrée autour du Rock et du Métal ayant fait l’objet d’un financement participatif sur Ulule. Elle affirme proposer dès maintenant une centaine d’heures de contenus et intégrer des nouveautés toutes les semaines, mais n’est pour l’heure disponible que sur navigateur, mobile et sur les Livebox d’Orange.



Cependant, la plateforme cherche à s’étendre davantage et affirme notamment être en discussions avec Free pour une intégration sur les box des opérateurs. Sans compter une volonté assez logique : l’envie d’arriver sur Android TV et Apple TV, ce qui permettrait justement aux abonnés Freebox Pop et mini 4K ou ceux dotés d’un décodeur Apple de profiter du service pour 6€/mois, sans engagement.

Si pour l’heure, rien n’est certain quant à la réelle arrivée de The Pit sur les Freebox, l’ambition affirmée du service est de faire son entrée sur ces différents appareils en 2022. L’opérateur de Xavier Niel a cependant une stratégie précise sur l’intégration de ces services dans ses offres. Xavier Niel nous avait en effet expliqué durant la convention des Freenautes que Free était prêt à nouer de nouveaux partenariats dans le domaine de la SVOD, avec des plateformes rencontrant un grand succès ou répondant à une audience spécifique et ciblée. The Pit pourrait d’ores et déjà rentrer dans la deuxième catégorie, l’avenir nous dira si le succès sera au rendez-vous et si The Pit trouvera sa place sur les Freebox.