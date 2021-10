Instagram annonce la publication depuis un ordinateur et d’autres fonctionnalités

Lundi 18 octobre sur Twitter, Instagram a annoncé l’ajout de nouvelles fonctionnalités tout au long de la semaine. Voici ce que l’on sait déjà.

Instagram a fêté ses onze ans ce mois ci et vient d’annoncer l’ajout de nombreuses nouveautés au sein de l’application mais aussi sur ordinateur.

We’ve got some special features dropping this week. 🙌

Stay tuned in this thread for exciting news 👀

— Instagram (@instagram) October 18, 2021