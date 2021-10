Un service de Replay fait son retour sur la Freebox

Ce n’était qu’un au revoir, le Replay de MyZen TV est de retour sur la Freebox.

En début d’année, la chaîne MyZen TV, dédiée aux yogistes, était retirée des offres Canal et donc de TV by Canal. La chaîne restait cependant disponible en option à 1,49€/mois sur le canal 243 des Freebox.

La disparition de la chaîne linéaire du bouquet TV by Canal avait eut pour conséquences un retrait du service de replay associé qui était siglé “TV by Canal”. C’est ce service qui est aujourd’hui de retour, et est maintenant édité directement par la chaîne. Axés lifestyle, ce service de Replay et la chaîne linéaire, proposent des conseils pratiques, des expériences inspirantes et du divertissement autour du développement personnel. Au programme, des tutoriels et du coaching pour une vie plus saine.