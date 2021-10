Xavier Niel annonce vous offrir 40 000€. Une bonne surprise ? Non, mais un nouveau type de phishing

Quand on vous offre de l’argent sans raison, il faut toujours se méfier.

Un nouveau genre de phishing circule actuellement. Contrairement à ceux que nous rapportons habituellement, il n’implique pas Free directement mais Xavier Niel. En effet, le mail envoyé indique que le patron de Free vous a envoyé près de 40 000€ en bitcoin. Pour confirmer le paiement, il suffirait de cliquer sur “confirmer”. Bien sûr, l’objectif et ensuite de subtiliser vos informations personnelles et principalement vos coordonnées bancaires. Pour tenter de donner plus de crédibilité à son arnaque, le pirate utilise même le logo du journal Le Monde, dont Xavier Niel est actionnaire.

Soyez vigilants et pensez à signaler toute arnaque

Une nouvelle fois, il faut ignorer ce mail frauduleux et le supprimer de votre boîte mail. Pour votre sécurité et éviter tous soucis, vérifiez toujours que votre barre de navigateur contient l’une de ces deux adresses : https://subscribe.free.fr/login/ pour votre espace Freebox ou https://mobile.free.fr/moncompte/ pour votre espace Mobile. Vous pouvez aussi signaler le site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.

Merci à Florian