Les nouvelles chaînes Canal+ et la nouvelle numérotation arrivent “très prochainement” sur Freebox TV

Un peu de patience, elles arrivent…

Ainsi que nous vous le rapportions ce matin, les deux nouvelles chaînes Canal+ ont été lancées ce matin. Il s’agit tout d’abord de CANAL+DOCS, la chaîne contemporaine qui raconte l’époque, offre des documentaires inédits, anglés, inspirants, avec la puissance des récits de fiction. Autre arrivée, celle de CANAL+kids, la chaîne des enfants d’aujourd’hui, pensée pour les 4-12 ans, décline l’ADN de CANAL+ auprès d’un jeune public toujours plus exigeant.

C’est deux nouvelles chaînes sont accessibles dès maintenant pour les abonnés concernés dans l’univers Canal+ de la Freebox sur le canal 15 et le canal 16 ou sur myCanal. Mais pour le moment, elles ne sont pas intégrées directement sur Freebox TV. Vous êtes nombreux à nous poser la question à ce sujet, et Canal+ nous indique que “si vous utilisez une box Free, la nouvelle numérotation NDLR : et donc les nouvelles chaînes] arrivera très prochainement”. Logiquement cela ne devrait pas bousculer fortement la zapliste de Freebox TV puisque le canal 44 a été laissé vacant par Canal+ Family et le canal 47 est libre. Free devrait donc pouvoir intégrer toutes les déclinaisons de Canal+ à la suite dans la zapliste (sauf Canal+ qui est disponible sur le canal 4).