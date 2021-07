Lancement du nouveau service Free Transfert : Free apporte des précisions sur son fonctionnement

Tous les détails sur le nouveau service Free Transfert

Nous vous annoncions ce matin le lancement de Free Transfert, un nouveau service d’envoi et de partage de fichiers, simple, gratuit et sécurisé. Plusieurs questions se pose quant à son fonctionnement et nous a transmis les réponses. L’opérateur nous précise tout d’abord que “ce service est destiné en avant-première aux abonnés Free connectés depuis leur Freebox. Il est 100% gratuit pour les abonnés Freebox. Très facile d’utilisation, il permet aux utilisateurs d’envoyer et de partager en seulement quelques clics leurs fichiers photos, films, vidéos, documents y compris les plus volumineux.” Vous pouvez découvrir comment l’utiliser sur cet page et accéder au service Free Transfert sur cette page

Qui peut accéder à ce service ?

Destiné aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, ce service est proposé en avant-première et gratuitement aux abonnés Free depuis leur connexion Freebox (connexion avec une adresse IP Free ou Free Pro). Aucun compte n’est nécessaire.

Quelles sont les conditions d’envois de fichier ?

Les utilisateurs peuvent partager un ou plusieurs fichiers volumineux dans la limite de 50 Go/transfert.

Il n’y a pas de limites dans le nombre de transferts (illimité).

Les utilisateurs peuvent partager un fichier avec un ou plusieurs destinataires (jusqu’à 50 destinataires par transfert).

Comment fonctionne la période de validité ?

Chaque envoi est accessible pendant une durée précise : par défaut, la durée de validité du transfert est de 30 jours. Mais l’utilisateur peut choisir de la réduire à 7 ou 15 jours.

Dans le mail reçu contenant le lien de téléchargement, le destinataire reçoit aussi la date limite de téléchargement associée. Au-delà de la date d’expiration, le lien de téléchargement sera inaccessible, les données ne seront plus disponibles et seront définitivement effacées.

Comment les données sont-t elles-sécurisées ?

Les fichiers envoyés et reçus avec Free Transfert sont cryptés avec le protocole https et stockés dans des datas-centers situés en France jusqu’à leur date d’expiration.

Ils ne sont accessibles qu’à l’expéditeur et à son ou ses destinataire(s). Free Transfert permet également de créer un mot de passe pour accéder au(x) fichier(s) partagés.

Comment faire pour signaler un éventuel abus ?

A tout moment, un utilisateur peut signaler un contenu illicite grâce au formulaire accessible en ligne sur la page de téléchargement (cf. « Signaler un abus »).

Le lien du fichier devient alors aussitôt inactif et le fichier ne peut plus être téléchargé.