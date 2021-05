Free Mobile : son forfait à 19,99€/mois ne change pas de tarif, mais s’est fortement enrichi

Toujours plus pour le même tarif, le mantra de Free Mobile

Chez la plupart des opérateurs, dès qu’il y a enrichissement de leurs forfaits mobile, c’est toujours en échange d’une augmentation de tarif. Mais pas chez Free, comme le montre l’opérateur sur un tableau publié sur Twitter. On peut en effet vois sur le tableau ci-dessous, qu’au cours des année, tous les abonnés, nouveaux comme ancien, on vu s’ajouter la 4G et la 5G incluses, le roaming à l’international, l’enveloppe de data augmenter régulièrement, jusqu’à devenir illimitée pour les abonnés Freebox. Le tarif, quant à lui, est resté scotché à 19,99€/mois, et même 15,99€/mois pour les abonnés Freebox et 9,99€ pour les abonnés Freebox Pop