Free : deux nouveaux services à la demande pour les “kids” débarquent sans surcoût dans un pack

“Le meilleur des dessins animés à la demande en illimité” débarque dans le Pack Kids de Free. Le prix ne change pas, 1,99€/mois sans engagement.

Avis aux abonnés Freebox, “le bouquet Kids évolue : retrouvez dès aujourd’hui Boomerang illimité et Boing illimité, deux services à la demande sans surcoût“, annonce Free sur Twitter.

Lancé en 2014, ce pack à destination des plus jeunes comprenait jusqu’à présent pour 1,99€/mois sans engagement les chaînes Boomerang, Boomerang+1 et Boing. L’opérateur décide donc de les retirer de cette formule pour y intégrer deux nouveaux services à la demande en illimité. De quoi profiter à tout moment de l’intégralité de vos contenus favoris diffusés habituellement par ces chaînes. Pour accéder à Boomerang illimité et Boing illimité, il faudra se rendre sur Freebox Replay. Leur arrivée est progressive.

Au programme, des rendez-vous de stars du dessin animé pour toute la famille comme Bugs Bunny, Tom et Jerry, Scooby Doo, Les Lapins Crétins côtoient les nouvelles stars Taffy, Grizzy et les Lemmings, les héros de la Kingdom Force, la force des Royaume ou encore la Famille Pierrafeu et son spin-off Yabba Dabba Dinosaures.