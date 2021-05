Choc des smartphones 5G dans la boutique Free Mobile : Oppo A74 5G ou Xiaomi Mi 10T Lite ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 299 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A74 5G et Xiaomi Mi 10T Lite, tous deux affichés à 299 euros grâce à une ristourne de 30 euros sur le second. L’écran : ex æquo Dans les deux cas, on a une dalle IPS avec la définition Full HD+, le taux de rafraichissement plus élevé que les 60 Hz standards pour plus de fluidité et le poinçon pour intégrer discrètement le capteur photo frontal. Les deux diagonales sont sensiblement équivalentes. Notre classement : Xiaomi Mi 10T Lite (6,67 pouces, FHD+, IPS, 120 Hz et poinçon centré) Oppo A74 5G (6,5 pouces, FHD+, IPS, 90 Hz et poinçon excentré) Performances : Xiaomi L’Oppo A74 5G repose sur un chipset Snapdragon de la série 400, quand le Xiaomi profite d’une solution Snapdragon de la série 700, avec ainsi la promesse de performances plus élevées, notamment en multimédia. Dans les deux cas, la plate-forme assure la compatibilité réseau 5G. Notre classement : Xiaomi Mi 10T Lite (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM) Oppo A74 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du Snapdragon 480 et mémoire vive 6 Go) La photo : Xiaomi Les configurations photo sont assez proches, à la seule différence du capteur photo principal. Oppo opte pour un capteur 48 Mégapixels et Xiaomi pour un modèle 64 Mégapixels. Les capteurs secondaires en 2 Mégapixels sont, comme souvent, essentiellement là pour gonfler la fiche technique. Notre classement : Xiaomi Mi 10T Lite (64/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Oppo A74 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) L’autonomie : Xiaomi Les deux smartphones profitent d’une grosse batterie avec une capacité aux alentours des 5 000 mAh. De quoi tenir la journée sans problème et envisager les deux jours dans le cas d’un usage pas trop intensif. Xiaomi va toutefois plus loin que son rival avec une charge filaire plus performante et la promesse de temps de charge plus courts. Notre classement : Xiaomi Mi 10T Lite (batterie 4820 mAh et charge 33 Watts) Oppo A74 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Le choix d’Univers Freebox : le Xiaomi Mi 10T Lite

Les deux smartphones en proposent pas mal au regard des 299 euros demandés. Xiaomi va toutefois plus loin, que ce soit sur les parties performances, photo et charge. À cela s’ajoute le double haut-parleur stéréo bienvenu en multimédia que le rival n’a pas. L’Oppo pourra toutefois intéresser ceux privilégiant la prise en main, avec un poids de 190 grammes pour le A74 5G contre 214,5 grammes pour le Mi 10T Lite.