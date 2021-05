Ça chauffe de plus en plus sur la Freebox avec encore l’arrivée d’une nouvelle chaîne X

Une nouvelle chaîne X sur la Freebo, bienvenue à Vixen TV.

S’il y avait déjà le choix en ce qui concerne les programmes pour adultes sur la Freebox, c’est encore plus le cas aujourd’hui avec l’arrivée de la chaîne Vixen TV sur le canal 375. Après Dorcel Africa c’est la deuxième chaîne X apparue sur Freebox TV en 2 semaines. Le tarif, quand à lui, et des 7,49€/mois.

La chaîne Vixen, lancée il y a moins de 3 mois, diffusera le meilleur du divertissement pour adultes haut de gamme et les productions des studios Vixen, Deeper, Tushy, Tushy Raw, Blacked et Blacked Raw.

La grille offrira six nouveaux films chaque jour ainsi que des clips des sublimes Vixen Angels, des Making of et des vidéos inédites présentant les actrices et acteurs. Les week-ends mettront l’accent sur Tushy, Vixen et Deeper, les trois studios phares de VMG en offrant plusieurs blockbusters de ces studios connus et reconnus internationalement.

A noter qu’il existait déjà la plateforme SVOD Vixen Club disponible dans la rubrique Vidéo Club de la Freebox, affichant à ses dires “les plus belles femmes du monde dans des lieux d’exception”.

Pour accéder à cette chaîne, il vous sera bien sûr demandé votre code parental et votre code d’achat. Si vous n’avez jamais généré ces codes, Univers Freebox a réalisé un tutoriel pour les créer sur la Freebox Delta :

Vous pouvez retrouver également le tutoriel de Néphael pour paramétrer votre code parental sur Freebox Révolution