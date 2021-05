Orange annonce passer la barre des 5 millions d’abonnés fibre

La fibre continue sa démocratisation. Orange conserve son leadership sans trembler et progresse vite.

Un nouveau cap. Inarrêtable depuis plus plusieurs trimestres en matière de recrutements sur la fibre, Orange a annonce ce lundi 10 mai, avoir franchi la barre des 5 millions d’abonnés FTTH contre 4,9 millions au 31 mars dernier, date de clôture du 1er trimestre. Autre performance, l’opérateur historique dispose aujourd’hui de 25 millions de prises commercialisées en France, et “poursuit sa stratégie ambitieuse sur le THD. Fierté collective et atout majeur pour nos clients, la fibre est l’un des socles de notre leadership sur tous les réseaux”, se félicite Fabienne Dulac directrice générale d’Orange France.

Depuis juin 2020, le FAI n’est jamais descendu en dessous de la barre des 300 000 recrutements trimestriels sur ce segment. Derrière la concurrence a du mal à suivre le rythme. Seul Free semble aujourd’hui en mesure de rivaliser. L’opérateur de Xavier Niel a quant à lui récemment rempli son pari, en atteignant les 3 millions d’abonnés fibre plus tôt que prévu.