Abonnés Freebox : comment se désabonner d’un service SVOD en option sur Amazon Prime Video

Avec Amazon Channels, il est possible de bénéficier de nombreux services de SVOD supplémentaires, en option, et accessibles directement depuis l’application Prime Video sur les Freebox. Mais que faire lorsque l’essai gratuit est terminé, ou que le service ne vous convient plus ?

Univers Freebox vous relate régulièrement des promotions ou l’arrivée de nouveaux services sur Amazon Channels, l’agrégateur de plateforme de SVOD inclus dans le service Prime Video. Récemment, Outbuster a rejoint le rang des “chaînes” de la filiale de Jeff Bezos avec une période d’essai de 7 jours. La manipulation est extrêmement simple : un clic sur “m’abonner”, et vous pouvez accéder au catalogue de la chaîne.

Mais une fois cette période d’essai finie, comment résilier son abonnement si l’expérience n’a pas été concluante ? Univers Freebox vous explique point par point comment faire. Il faut tout d’abord se rendre sur la version navigateur de Prime Video, en vous connectant avec vos identifiants. Direction ensuite votre icône de profil, cliquez dessus puis sur “Comptes et paramètres”.

0

Vous pouvez également vous rendre directement sur Primevideo.com/mypvc

Il vous faudra à nouveau saisir vos identifiants, puis vous atterrissez sur une page Amazon “mon compte”, avec un onglet nommé “mes chaînes”. C’est ici qu’il faut se rendre. Vous retrouvez ensuite la liste des services auxquels vous avez souscrit, et même la date à laquelle vos offres se renouvellent.

Il ne reste plus qu’à cliquer sur “résilier l’abonnement”. A noter également vous bénéficierez toujours du service jusqu’à la date de renouvellement et que jusqu’à cette date, vous pouvez à tout moment le reprendre.

Cette manipulation n’est pas réalisable sur Freebox, mais vous pouvez également passer par l’application mobile Prime Video. Il suffit de se rendre sur “mon compte”, puis de cliquer sur la roue crantée et de se rendre dans la section idoine. La manipulation est ensuite strictement la même que sur navigateur.

Pour rappel,les abonnés Freebox Delta bénéficient d’un abonnement Prime inclus dans leur offre, les autres abonnés Freebox peuvent souscrire à cette option pour 5.99€/mois.