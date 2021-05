En vidéo : deux pylônes 5G pris ensemble dans les flammes

Deux pylônes ont pour points communs leur localisation et leur compatibilité avec la 5G, mais également le fait d’avoir été pris dans les flammes ce mercredi matin. En plein contexte de tensions autour de la 5G, une enquête de gendarmerie a été ouverte.

Ce mardi 4 mai, deux pylônes de téléphonie mobile compatibles avec la 5G étaient pris dans les flammes. Séparés par 200 mètres, les deux équipements sont installés sur le chemin de Canteloup, entre les communes de Labège et Saint-Orens-de-Gameville, au sud-est de Toulouse, en Haute-Garonne.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne a dépêché un engin et six pompiers sur place aux environs de 7h00. Le feu était maîtrisé deux heures plus tard. Fort heureusement, les deux équipements sont en plein milieu des champs, loin des premières habitations.

Ci-dessous, le pylône de Labège en feu filmé par une internaute :

L’enquête a été confiée aux gendarmes de Haute-Garonne. Si l’origine des incendies reste pour l’instant à déterminer, ces incidents interviennent dans un contexte de tensions autour de la 5G et d’une augmentation des attaques des équipements de télécommunications, et notamment dans la région de Toulouse (en janvier dernier, deux antennes ont brûlé sur les communes Donneville et Fonbeauzard). Un récent rapport du ministère de l’Intérieur comptabilisait en effet 174 attaques d’antennes de téléphonie mobile et de câbles de fibre en un an. De leur côté, les opérateurs ont décidé de s’allier pour organiser la riposte.

Sources : Actu Toulouse et France Bleu