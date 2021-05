Instagram intègre une fonctionnalité de sous-titrage automatique à ses Stories

Instagram a déployé un nouveau sticker applicable dans ses Stories permettant d’afficher des sous-titres automatiquement. Cette nouvelle fonctionnalité devrait également être ajoutée aux Reels prochainement.

Le nouveau sticker d’Instagram permet ainsi de sous-titrer automatiquement les Stories du réseau social. Une nouvelle fonctionnalité pratique d’un côté pour les utilisateurs qui regardent les vidéos sans son, et d’un autre côté pour les créateurs de contenus qui apprécieront la retranscription automatique grâce au nouveau sticker dans les Stories Instragram.

Sound off 🗣

…with sound off 🔇

Now you can add a captions sticker in Stories (coming soon to Reels) that automatically turns what you say into text.

We’re starting in a handful of countries and hope to expand soon. pic.twitter.com/OAJjmFcx4R

Instagram (@instagram) May 4, 2021