Choc des smartphones chez Free Mobile : Oppo Reno4 5G ou Xiaomi Mi 11 Lite 5G ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 399 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Mi 11 Lite 5G et Oppo Reno4 5G, tous deux proposés à 399 euros et le premier fraîchement arrivé dans la boutique. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Xiaomi

Dalle OLED, diagonale aux alentours des 6,5 pouces et définition FHD+ pour les deux, mais le taux de rafraîchissement 90 Hz apportant plus de fluidité dans la navigation et les jeux pour le Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Le poinçon du Xiaomi est par ailleurs moins intrusif en vidéo ou en jeu que le double poinçon du Oppo.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (6,55 pouces, OLED, FHD+, poinçon et 90 Hz) Oppo Reno4 5G (6,43 pouces, OLED, FHD+ et double poinçon)

Performances en multimédia : ex æquo

Processeur octa-core 2,4 GHz et mémoire vive 8 Go pour les deux smartphones qui annoncent ainsi de la réactivité au quotidien et permettront de jouer dans de bonnes conditions. Les deux plates-formes, signées Qualcomm, assurent en outre la compatibilité avec la 5G.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 780G avec 8 Go de RAM) Oppo Reno4 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM)

La photo : Xiaomi

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G en promet davantage avec son capteur photo 64 Mégapixels. Il nous épargne en outre ces capteurs 2 Mégapixels auxquels a recours son rival. Enfin, comme dit plus haut, la partie photo frontale est plus discrète.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (64/8/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno4 5G (48/8/2 Mégapixels au dos, 32/2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo

Les capacités de batterie sont assez proches. L’Oppo profite en revanche d’une puissance de charge 65 Watts qui permet de faire le plein très rapidement et à laquelle on prend vite goût, comme l’avait montré notre test. S’il en propose moins, Xiaomi ne démérite pas avec sa charge 33 Watts.

Notre classement :

Oppo Reno4 5G (batterie 4 020 mAh et charge 65 Watts) Xiaomi Mi 11 Lite 5G (batterie 4 250 mAh et charge 33 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : le Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Par rapport à son rival, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G propose un affichage plus fluide, mais également une partie photo plus intéressante et moins intrusive (au niveau de l’écran). Choses à noter également : la possibilité d’extension par carte MicroSD et le double haut-parleur stéréo ne faisant pas partie de l’équation chez le rival. Enfin, on a une charge moins puissante, mais plus que confortable.