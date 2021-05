Google fait le ménage dans son Play Store pour en finir avec le clickbait

La firme de Mountain View annonce de nouvelles règles sur sa boutique d’applications. Les développeurs devront par exemple bannir les mots clés et caractères spéciaux dans le titre de leurs applis.

Quelques changements importants pour le Play Store. Google veut lisser la politique graphique générale pour que les mauvaises applications ne puissent plus induire en erreur les utilisateurs en se faisant passer pour des applications normales ou satisfaisantes.

Ainsi, d’ici fin 2021, plusieurs règles précises entreront en jeu . Notamment, une application ne pourra pas avoir un intitulé de plus de 30 caractères, et certains mots-clés seront tout simplement interdits : rien sur le nom du développeur, ou une quelconque promo ou encore un indice de performance du genre “la meilleure application”…

Toujours pour éviter de tromper les utilisateurs, le géant américain bannit également l’utilisation de lettres capitales ou encore de caractères spéciaux comme des points d’exclamation ou des emojis.

Un exemple de ce qu’il ne faut pas faire

La description fera également l’objet de nouvelles règles : les développeurs devront vérifier si les termes “gratuit” ou “meilleur” n’apparaissent pas. Uniquement des éléments pertinents et les éléments de prévisualisation doivent représenter fidèlement le contenu de l’app ou du jeu. Les règles ont déjà été communiquées aux développeurs dès le moins d’avril, ces derniers devront prendre le pli le plus rapidement possible pour une entrée en vigueur à partir du second semestre de l’année.

Source : Google via Frandroid