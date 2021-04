Telegram va intégrer les appels vidéo de groupe afin de concurrencer Zoom

Une nouvelle fonctionnalité vidéo a été annoncée sur Telegram pour le mois de mai. Elle s’ajoutera aux discussions vocales de groupe afin de créer des visioconférences au sein de l’application sécurisée.

Telegram se diversifie ! L’application de messagerie chiffrée souhaite concurrencer Zoom, Slack ou encore Teams, dans le domaine des visioconférences avec une nouvelle fonctionnalité vidéo.

Fin 2020, l’application de messagerie lançait les discussions vocales de groupe. Telegram souhaite désormais y ajouter cette nouvelle option vidéo, afin de permettre des visioconférences sécurisées.

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a annoncé le nouvel outil vidéo pour l’application sur son propre canal, par le biais d’un extrait vidéo.

Pavel Durov détail qu’il souhaite « ajouter une dimension vidéo à ses discussions audio d’ici mai, afin de faire de Telegram une puissante plate-forme d’appels vidéo de groupe ».

Telegram veut devenir « un outil de visioconférence moderne ». Ainsi, lors des futures vidéoconférences sur la plateforme, que ce soit sur mobile ou en version bureau, il sera possible de partager son écran et d’utiliser une fonction d’annulation de bruit et le tout de manière sécurisée.

Source : Android Police