À quelle offre Freebox êtes-vous abonnés ?

Quel type d’abonné êtes-vous ? Dites nous quelle Freebox est installée dans votre salon.

Plutôt Pop, Delta ou Révolution, voir pas Free du tout ? Il existe dorénavant huit offres fixes en activité sur le parc des Freebox, et Univers Freebox aimerait savoir quelle box trône dans votre maison.

Si l’opérateur de Xavier Niel a annoncé sa volonté de simplifier ses offres, force est de constaté que le catalogue de Freebox reste fourni. Nous trouvons ainsi la Freebox mini 4K et la Freebox Révolution, dans les offres historiques et les offres Freebox Pop et Delta pour les plus récentes, mais ce n’est pas tout. Outre les modèles n’étant plus commercialisés, comme la Freebox Crystal (ou V5) ou encore la Freebox One expulsée après seulement 18 mois d’existence, d’autres formules sont disponibles.

On compte en effet également la Freebox Delta + Pop, combinant le serveur Premium de la Delta et le tout dernier player de l’opérateur de Xavier Niel mais aussi la Delta S, proposant uniquement les capacités du Server de l’offre haut de gamme de Free.

Ainsi, nous nous posons la question : quelle est votre Freebox ? Peut être n’êtes-vous tout simplement pas chez Free ? Vous pouvez ainsi nous indiquer quel appareil siège dans votre maison et vous fournit votre accès internet en répondant à notre sondage ci-dessous.