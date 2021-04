Choc des smartphones : deux modèles 5G à 449 euros dans la boutique Free Mobile , lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 449 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo Find X3 Lite et Samsung Galaxy A52 5G, tous deux affichés à 449 euros. L’écran : Samsung Tous deux proposent une dalle OLED, une diagonale aux alentours des 6,5 pouces, une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement au-delà des 60 Hz standards pour plus de fluidité et un poinçon plus discret que l’encoche goutte d’eau. Le Samsung en propose un petit peu plus au niveau du taux de rafraîchissement, mais c’est vraiment parce qu’il fallait les départager. Notre classement : Samsung Galaxy A52 5G (6,5 pouces, FHD+, OLED, 120 Hz et poinçon) Oppo Find X3 Lite (6,4 pouces, FHD+, OLED, 90 Hz et poinçon) Performances en multimédia : Oppo

L’Oppo profite d’un processeur plus véloce pour les tâches gourmandes et de plus de mémoire vive pour plus de souplesse en multitâche. Il remporte par conséquent cette manche. Quoi qu’il en soit, les deux smartphones annoncent de la fluidité au quotidien, du confort en multimédia et de la 5G. Les deux plates-formes Qualcomm utilisées ici assurent en effet cette compatibilité réseau.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G et mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A52 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G et mémoire vive 6 Go)

La photo : Samsung

Les deux smartphones ont mis le paquet sur la photo, avec de la capture 64 Mégapixels au dos et 32 Mégapixels pour les selfies. Le Galaxy A52 5G en offre toutefois plus au niveau des capteurs secondaires, nous épargnant notamment ces capteurs 2 Mégapixels à l’utilité discutable.

Notre classement :

Samsung Galaxy A52 5G (64/12/5/5 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Oppo Find X3 Lite (64/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo

Les capacités de batteries sont assez proches. L’Oppo Find X3 Lite se démarque en revanche au niveau de la puissance de charge proposée, qui s’annonce comme un vrai confort au quotidien. Le Samsung n’est pas mauvais sur cet aspect, mais en propose simplement moins.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (batterie 4 300 mAh et charge 65 Watts) Samsung Galaxy A52 5G (batterie 4 500 mAh et charge 25 Watts )

Le choix d’Univers Freebox : Samsung

Les deux smartphones proposent tous les deux l’affichage OLED fluide, la compatibilité réseau 5G et les bonnes performances en multimédia. L’Oppo Find X3 Lite marque clairement des points avec sa charge ultra rapide. S’il annonce une charge moins rapide, le Samsung Galaxy A52 5G a cependant pour lui une partie photo plus intéressante, mais aussi l’extension MicroSD, le double haut-parleur stéréo et la certification IP67 pour l’étanchéité que son rival n’a pas. Notre choix se porte donc sur le modèle Samsung.