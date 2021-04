Une nouvelle chaîne arrive sur Molotov et pourrait bientôt débarquer sur les Freebox

La chaîne Auto Plus TV arrive dans l’offre payante de Molotov et pourrait, à l’instar de ses deux grandes soeurs, arriver sur les Freebox.

Depuis l’année dernière, des négociations sont en cours entre le groupe Reworld Media et tous les opérateurs dont Free pour lancer 6 chaînes thématiques issues de magazines.

Récemment, les deux premières chaînes de cette liste sont arrivées sur les Freebox : Top Santé TV et Gourmand TV. Elles ont d’abord été diffusées sur Molotov avant de rejoindre l’offre de Free et une nouvelle chaîne thématique nommée Auto Plus TV vient de faire son entrée au sein de l’offre payante de la plateforme OTT. Auto Plus TV pourrait donc, en toute logique, arriver également sur les box de l’opérateur de Xavier Niel.

D’autres chaînes sont prévues, toujours orientées vers une thématique spécifique. Après la santé, la cuisine et l’automobile, le groupe Reworld Media prévoit également le lancement de Maisons & Travaux TV, Le Chasseur français TV et Union TV. Ces chaînes ont d’ailleurs été conventionnées par le CSA, rien ne s’oppose donc à leur diffusion sur le petit écran.